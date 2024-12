Gerd Glaudino Berlin Montag, 30.12.2024 | 16:20 Uhr

Ähem, Baumgart hat den Effzeh in seiner ersten Saison dort in die ECL geführt und die zweite mit immerhin Platz 11 abgeschlossen. In der dritten Saison, die er zur Hälfte begleitet hat, gerieten die Kölner in den Abstiegsstrudel und haben es nach der Trennung von Baume auch unter Timo Schultz in den verbleibenden 18 Spielen nicht geschafft, die Klasse zu halten.



Den HSV hat er Ende Feb. '24, also etwa zur Mitte der Saison übernommen und mit dem 4. Platz den Aufstieg verpasst. Die aktuelle Saison begann durchwachsen und so wurde er nach dem 13. Spieltag - Platz 8 und drei Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz - freigestellt.



Daher ist Ihre Behauptung, Baumgart wäre in Köln und Hamburg absolut erfolglos gewesen, nicht nachvollziehbar, Jenny.