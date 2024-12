Es war nicht alles schlecht - Das waren 2024 gute Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Mo 30.12.24 | 06:15 Uhr

Bild: dpa/Stanley

Krieg und Krisen prägten 2024 - und die Fülle an schlechten Nachrichten und Negativität kann einen ganz schön runterziehen. Unser kleiner Rückblick auf Berlin und Brandenburg zeigt aber auch: Es ist zugleich viel Gutes passiert. Hier eine Auswahl.

Gesellschaft

In Fürstenwalde (Oder-Spree) haben Kinder und Jugendliche Rampen aus Legosteinen für Rollstuhlfahrer, Kinderwägen und Rollatoren gebaut. Die wurden an Geschäfte in der Stadt übergeben, um sie barriereärmer zu machen. Die Lebenszufriedenheit in Brandenburg ist laut einer Umfrage gestiegen und hat wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. Brandenburg erreichte im "Glücksatlas 2024" das untere Mittelfeld im bundesweiten Ranking. Das Ehepaar Ursula und Gottfried Schmelzer feierte seinen 80. Hochzeitstag - es ist damit das in Deutschland am längsten verheiratete lebende Paar. Geheiratet haben die beiden im Mai 1944 in Berlin. "Ich liebe ihn heute noch und er liebt mich auch", sagte die 98-Jährige. Ihr 102-jähriger Mann erklärte: "Wir passen einfach zueinander."

Klar, kann man sagen: selbst schuld - wenn man besoffen auf einen Baustellenkran klettert. Aber ein 21-Jähriger in Dahme-Spreewald verdankt vielleicht sein Leben den Feuerwehrleuten, die ihn aus 30 Meter Höhe gerettet haben. Ein autistischer Teenager aus den USA war mit seiner Oma auf Kreuzfahrt und wurde nach einem Stopp in Warnemünde vermisst. Er wurde wohlbehalten wiedergefunden - im brandenburgischen Kloster Lehnin. Tausend Tode müssen die Eltern eines vierjährigen Mädchens in Friedrichshain gestorben sein, das Anfang Dezember barfuß und im Schlafanzug ausbüxte - aber die Kleine tauchte ein paar Stunden später unbeschadet bei einer Verwandten ganz in der Nähe auf.

Unterhaltung

Auch wenn der Berliner Senat zuletzt Haushaltskürzungen beschlossen hat, die besonders den Kulturschaffenden zu schaffen machen: Im März 2025 soll Berlin eine neue Comedy-Bühne im Theater am Potsdamer Platzes bekommen. Mit von der Partie ist Comedian Michael Mittermeier.

Bauen und Wohnen

In Potsdam fördert die Landesregierung studentisches Wohnheimplätze mit 18 Millionen Euro. Damit sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren 140 Wohnheimplätze entstehen. Auf Friedhöfen am Kreuzberger Mehringdamm befinden sich Dutzende Ehrengräber, in teils wunderschönen Mausoleen. Diese wurden in jahrelanger Kleinarbeit restauriert - und sind nun vor dem Verfall gerettet.

Janek Kronsteiner/rbb24 1 min Video | Fahrplanwechsel - Berliner Bahnhof Zoo ist wieder Fernbahnhof Zum ersten Mal nach mehr als 18 Jahren hielt am Sonntagabend wieder ein Fernzug am Berliner Bahnhof Zoo. Die Aufregung rund um dieses kleine historische Ereignis war am Gleis nicht spürbar. Mehr zum Thema finden Sie hier.

Verkehr

Der S-Bahnhof Gehrenseestraße in Berlin-Lichtenberg ist nach eineinhalb Jahren wiedereröffnet worden. Jetzt gibt’s ihn barrierearm. Die BVG macht seit Dezember Ansagen gegen laute Handymusik. Hoffen wir mal, dass in Bus und Bahn nun etwas Stille einkehrt. Hauptstädter haben es mitunter nicht mehr so weit zum Zug. Seit Dezember ist der Bahnhof Zoo nach 18 Jahren wieder Fernbahnhof. Wer dem kalten Grau Berlins entfliehen will, kann von dort etwa nach Nordrhein-Westfalen fahren. Hach, schön. Oder auch in die Schweiz. Oui, mon coeur: Seit sehr langer Zeit gibt's nun wieder eine Direktverbindung zwischen Berlin und Paris. Wenn alles gut läuft (ja, wenn), erreicht man diesen Sehnsuchtsort mit dem ICE in acht Stunden. Um eine gefährliche Straßenkurve der B167 zwischen Seelow und Gusow im Kreis Märkisch-Oderland zu entschärfen, gilt dort nun maximal Tempo 50. Dadurch muss die Straße nicht umgebaut werden - und das rettet 75 Alleebäume. Manche von ihnen sind mehr als 200 Jahre alt.

Am 16. Dezember 2024 steigen in Paris Est Passagiere in den Direktzug nach Berlin Hauptbahnhof.

Naturwacht Nationalpark Unteres Odertal Erstmals seit zwölf Jahren - Robbe im Unteren Odertal gesichtet Seit dem Wochenende gibt es an der Oder bei Schwedt eine kleine Sensation. Dort wurde eine Robbe entdeckt, die die Ufer auf deutscher und polnischer Seite für Sonnenbäder und Entdeckungstouren nutzt.

Tierisch gut

Nur zwei Nördliche Breitmaulnashörner gibt es weltweit noch und beide sind Weibchen. Wissenschaftlern ist nun die künstliche Befruchtung in Berlin gelungen, damit sind sie einen Schritt weiter, um die Tierart zu retten. Ebenfalls nach künstlicher Befruchtung kamen im Berliner Zoo im Sommer erneut Panda-Zwillinge zur Welt. Die beiden Panda-Mädchen Leni und Lotti sind zu Besuchermagneten geworden. Fischer und Angler können sich freuen, denn europäische Welse breiten sich in Brandenburg aus. Die gelten als Delikatesse. Aber mit "Fisch frisch auf den Tisch" ist es nicht so einfach: Die Tiere werden auch mal 2,80 Meter groß.

Wildpferde aus dem Tierpark werden im Juni 2024 in Kasachstan ausgewildert.

Schlecht: Ein Fuchs raffte 2022 alle vier Kängurus im Tierpark Luckenwalde dahin. Gut: Jetzt gibt es vier Neue, diesmal hoffentlich gut geschützt. Der Berliner Tierpark hat vier Przewalski-Pferde auf eine große Reise in die Freiheit geschickt: Die Wildpferde wurden in einem Nasturschutzgebiet in Kasachstan ausgewildert. Eine Grundschule in Ostprignitz-Ruppin hat jetzt einen Schulhund. Joschi ist drei Tage pro Woche im Unterricht mit dabei und unterstützt die Grundschüler. Er hilft auch beim Lesen. Apropos Hund: Frieda, der Familienhund der Müllers in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming), holte im Juni den ersten Platz bei einem Rennen der Kaninchen- und Zwergdackel in Magdeburg. Kein Dackel rannte schneller.

dpa-Zentralbild "Zweiter Berliner Patient" - Weiterer Mensch laut Charité von HIV geheilt In der Charité gibt es einen "zweiten Berliner Patienten", bei dem trotz abgesetzter Therapie das HI-Virus nicht mehr nachgewiesen werden kann. Vor 15 Jahren hatte es schon einmal einen solchen Fall gegeben.



Wissenschaft und Umwelt

In der Charité gibt es einen "zweiten Berliner Patienten", bei dem trotz abgesetzter Therapie das HI-Virus nicht mehr nachgewiesen werden - er ist von HIV geheilt. Den ersten Fall hatte es vor 15 Jahren gegeben. Unglaublich, wenn man sich an die furchtbaren Nachrichten über die vielen Opfer der Infektion erinnert - die lange als Todesurteil galt. Der Ostsee in Cottbus hat kurz vor Weihnachten seinen Zielwasserstand erreicht. Aus dem kleinsten aktiven Tagebau der Lausitz ist damit Brandenburgs größtes Binnengewässer und der größte Bergbaufolgesee Deutschlands entstanden. Die Stadt will bei ihrer Wärmeversorgung zukünftig auf den See setzen. Eine große Seewasser-Wärmepumpe soll etwa 40 Prozent der Cottbuser Fernwärme abdecken. Bis man darin baden darf, werden allerdings noch Jahre vergehen. Im vergangenen Jahr gab es 244 Waldbrände in Brandenburg, was schon vergleichsweise niedrig war. In diesem Jahr waren es noch weniger: 196 Mal brannte es in den Brandenburger Wäldern bis Ende September, dem Ende der Waldbrandsaison. Ebenfalls erfreulich: Das Land bekommt in den kommenden Monaten 99 neue Brunnen, um die Löschwasserversorgung in Waldgebieten zu verbessern.

Picture Alliance/Fabian Sommer Nischen-Wassersport - Siebenjährige Berlinerin ist Schlauchboot-Weltmeisterin Sie geht in die zweite Klasse und ist schon die weltweit beste im Schlauchbootslalom: Die Berlinerin Jana Pietack hat in Lettland den Titel geholt. Jetzt steht die Deutsche Meisterschaft an.



Sport

Die Potsdamerin Laura Lindemann holt im August 2024 Olympia-Gold in der Triathlon-Mixed-Staffel.

