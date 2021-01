Der Terminkalender der Basketballer von Alba Berlin ist brechend voll: Gespielt wird alle drei Tage - mal national, mal international. Neben einigen verletzten Leistungsträgern musste das Team auch dreieinhalb Wochen auf seinen Cheftrainer Aito Garcia Reneses verzichten. Nach überstandener Corona-Erkrankung tastet sich der der 74-Jährige jetzt langsam wieder heran - überlässt die große Bühne im Pokalviertelfinale gegen Braunschweig aber zunächst noch seinem Stellvertreter Israel Gonzalez. Über seine Zeit in Isolation und wie viele Basketballspiele er in der Zeit schaute, berichtet er im Gespräch mit rbb|24.

Haben Sie im Verlauf der Erkrankung Symptome entwickelt? Ich habe mich zuletzt wieder gut gefühlt. In den letzten Tagen bin ich dann jeden Tag zum Spazieren in den Park gegangen.

Sehr gut, wir haben eigentlich das fortgesetzt, was wir in den vergangenen Wochen gemacht haben. Momentan ist Israel Gonzalez der Cheftrainer - und das wird er auch vorerst bleiben. Ich werde einer seiner Assistenten sein. Der Unterschied ist nur, dass ich auch mit den Spielern sprechen kann. Und den Kontakt zu Israel halte ich jetzt von Angesicht zu Angesicht statt nur am Telefon.

Sie waren am Montag und Dienstag wieder beim Training in der Halle. Wie verlief die Rückkehr für Sie?

Ach, so anders wird das gar nicht. Israel und ich denken gleich, wir sind schon seit dreieinhalb Jahren zusammen bei Alba, davor zwei Jahre in Gran Canaria. Wir haben sehr ähnliche Auffassungen.

Wie war die Zeit zu Hause für Sie? Haben Sie weiter gecoacht oder alles Ihrem Vertreter Israel Gonzalez überlassen?

Normalweise machen wir alles zusammen - und das war auch in dieser Zeit so. Aber eben am Telefon. Wir haben vor und nach dem Training gesprochen. Wir haben vor und nach den Spielen und sogar in der Halbzeit telefoniert. Es war tatsächlich gar nicht so viel anders als sonst.

Ansonsten habe ich zu Hause sehr viele Basketballspiele geschaut. Egal ob Euroleague, Bundesliga oder die spanische Liga. Ich habe, wenn zwei Spiele parallel liefen, sogar immer hin und her geschaltet. Insgesamt habe ich bestimmt dreißig Spiele gesehen.