Björn Frankfurt(Oder) Freitag, 27.10.2023 | 17:47 Uhr

Erstmal: Sehr gutes Projekt für eine lokale Versorgung, ginge siche an vielen Stellen in den Flächenländern.

LNG wird bei -162°C in Kryotanks gelagert. Man braucht also viel Energie für die Kühlung. Wird diese Energie auch lokal gewonnen - möglichst auch autark, sodaß bei einem Netzausfall die Kühlung weiterlaufen kann? Wäre vielleicht ein Drucktank nicht auch ausreichend (der hält den Druck auch ohne Energiezufuhr, solang die Ventile mechanisch halten)?