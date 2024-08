Nach einer zweimonatigen Pause wegen technischer Nachbesserungen haben die Lieferdrohnen rund um Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ihren Betrieb wieder aufgenommen. Das sagte Robin Kellermann, Projektleiter des Pilotprojekts "Stadt-Land-Drohne", dem rbb.

Damit sind die rund 100 Einwohner des Ortsteils Trieplatz in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nun wieder an den Lieferverkehr mit Drohnen angeschlossen. Sie können sich an Markttagen Waren vom Markt in Wusterhausen/Dosse bestellen und sich so den rund zehn Kilometer langen Weg sparen.