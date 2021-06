In einigen sensiblen Bereichen gibt es Ausnahmen. Ich denke da vorrangig an die Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge: Krankenhäuser und Arztpraxen. Die sind verpflichtet - natürlich im Sinne des Patientenschutzes - alle erdenklichen medizinisch notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Und dazu gehört unter Umständen auch, dass die Mitarbeiter geimpft sind. Das läuft am Ende auf eine De-facto-Impfverpflichtung für die dort beschäftigten Mitarbeiter hinaus, wenn man so will. Eine Weigerung, sich impfen zu lassen, kann dann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.

Einmal aus Arbeitgeber-Sicht gesehen: Was kann ich als Arbeitgeber tun, wenn ich eine besondere Gefährdung für meine anderen Arbeitnehmer oder auch für meine Auftraggeber sehe, wenn sich meine Mitarbeiter nicht impfen lassen wollen?

Es ist am Ende natürlich immer eine Abwägung vorzunehmen: zum einen die Interessen von Arbeitnehmern, sich nicht impfen zu lassen. Es ist ein Eingriff in die körperliche Integrität. Demgegenüber stehen die Arbeitgeberinteressen. In diesem Spannungsfeld ist die Frage am Ende zu beantworten, und das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Unter Umständen kann dann eben auch eine De-facto-Impfverpflichtung bestehen, und der Arbeitgeber kann von seinen Mitarbeitern verlangen, im Ausnahmefall geimpft zu werden - so ich denn dieses Problem als Arbeitgeber nicht anderweitig gelöst bekomme, also die Mitarbeiter nicht woanders einsetzen kann. Am besten ist es aber immer, wenn beide Seiten einfach miteinander reden.