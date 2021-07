Das neunte Mal in Folge sei ein Plus von rund 400 Millionen Euro erzielt worden, ergab der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung, der am Dienstag vorgestellt wurde. Dabei wurde eine drohende Haushaltskrise durch Steuerverluste durch die Hilfen von Bund und Land verhindert.

In der Corona-Krise ist laut dem Report vor allem die Gewerbesteuer eingebrochen - in den Gemeinden waren es fast 17 Prozent in 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Deshalb sind vor allem Kommunen in wirtschaftsstarken Regionen betroffen gewesen: In Bayern und Baden-Württemberg sei das kommunale Steueraufkommen jeweils um mehr als anderthalb Milliarden Euro gesunken. Dies sei jeweils deutlich mehr gewesen als in allen fünf ostdeutschen Bundesländern zusammen.



Wirtschaftsstarke Kommunen profitierten deshalb überproportional von der Erstattung der Gewerbesteuermindereinnahmen. Sozial schwächere Kommunen dagegen von Hilfen für die Hartz-IV-Kosten. Die Stadt Brandenburg gewinne hierdurch pro Jahr fast 5 Millionen Euro.



Gleichzeitig wurden in den wirtschaftsstarken Regionen weiterhin hohe Investitionen getätigt, sie wurden durch die Hilfen nahezu wie geplant umgesetzt. So seien die kommunalen Investitionsausgaben innerhalb eines Jahres bundesweit um zwölfeinhalb Prozent auf ein Rekordhoch von 50 Milliarden Euro gestiegen.