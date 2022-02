Die Briefe mit der Prüf-Aufforderung sorgten allerdings für Verwirrung, kritisiert Ralph Bührig. Er leitet die Geschäfte der Handwerkskammer Potsdam. Tatsächlich gab es nämlich im Frühling 2020 unterschiedliche Fördertöpfe mit unterschiedlichen Rückzahlungsbedingungen. Für wen gilt nun was, fragen sich viele Unternehmer. Und auch die Politik: Auf Antrag der Linken-Fraktion debattiert der Brandenburger Landtag am Mittwoch über Rückzahlungsfristen. Kerstin Jöntgen aus dem ILB-Vorstand räumt ein, dass die Berechnungen von Rückzahlungen nicht immer einfach nachzuvollziehen sind. Deswegen hat die Förderbank eine Hotline eingerichtet (0331- 2318 2298, Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr) . Wer sich unsicher ist oder befürchtet, zu viel Geld bekommen zu haben, soll sich bis Mitte März bei der Hotline melden. Die ILB hatte diese Frist erst auf Mitte Februar angesetzt. Nach Kritik und Gesprächen mit der Wirtschaft wurde sie jedoch verlängert. Inzwischen hat die Bank ein weiteres erklärendes Schreiben an einen Teil der betroffenen Unternehmen geschickt. Ralph Bührig von der Handwerkskammer Potsdam kritisiert gleichwohl die Kommunikation von damals und auch von heute.

Firmen, die durch die Pandemie weiterhin in Schwierigkeiten sind und denen es schwerfällt, das Geld zurückzuzahlen, bietet Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) individuelle Vereinbarungen über die Hotline an. Bis zu drei Jahre haben die Unternehmer dann im Zweifel Zeit, alles zurückzuzahlen. Rechnet man ab Mitte 2020, als die Hilfen beantragt wurden, bleibt nun im längsten Fall also noch Zeit bis Mitte 2023. Ralph Bührig von der Handwerkskammer Potsdam fordert allerdings eine generelle Ratenzahlungsoption für alle.

Auch in Berlin gab es zu Beginn der Pandemie eine Soforthilfe, ausgezahlt durch die Investitionsbank Berlin (IBB). Sie hatte ein Volumen von rund 1,8 Milliarden Euro. Insgesamt reichte die IBB knapp sechs Milliarden Euro an Coronahilfen an fast 400.000 Unternehmen und Selbstständige aus.



Auch die IBB verschickte an die Soforthilfe-Empfänger die Bitte um Selbstprüfung, allerdings schon vor einem Jahr. Knapp 280 Millionen Euro wurden inzwischen zurückgezahlt, rechnet IBB-Sprecher Jens Holtkamp vor.



Auch die IBB bietet Unternehmern in Not an, die Beträge in Raten zu zahlen. Klar sei aber auch, so Holtkamp, das weder Bund noch Berlin auf Geld verzichten werden. Mehr als 100 IBB-Mitarbeiter prüfen, ob die Coronahilfen zu Recht ausgezahlt wurden. Jens Holtkamp schätzt, dass die Bank noch zwei bis drei Jahre damit beschäftigt sein wird.

