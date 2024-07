Ein vor gut einem halben Jahr für mehr als 1,8 Millionen Euro versteigertes Skizzenbuch des Romantik-Malers Caspar David Friedrich (1774-1840) wird am Freitag in Berlin erstmals öffentlich präsentiert. Erworben wurde das "Karlsruher Skizzenbuch" aus dem Jahr 1804 gemeinsam von der Klassik Stiftung Weimar, den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wie die Einrichtungen am Mittwoch in Berlin im Rahmen der Präsentation im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen mitteilten.