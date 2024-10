Robert Lepage inszeniert zum ersten Mal seit 40 Jahren in Deutschland. Aus einem Kartenspiel hat er mit dem Ensemble der Schaubühne ein fünfstündiges, zauberhaftes Melodram über "Glaube, Geld, Krieg und Liebe" in 80 Jahren deutscher Geschichte entwickelt. Von Barbara Behrendt

In vier Akten erzählt der Abend Geschichten aus 80 Jahren deutscher Geschichte. Es beginnt mit dem Glauben – Trumpf Kreuz. Ein dunkelhäutiges Baby wird während der amerikanischen Besatzung 1945 in ein Nonnenkloster bei Wiesbaden gegeben. Als junges Mädchen geht es nach Paris, wird Model, wird schwanger und gibt die eigenen Zwillingsbabys ebenfalls ab: ins Waisenhaus. Trumpf Geld rückt in die 1990er Jahre nach Baden-Baden vor, wo eine Frau ihr Nazi-Familienerbe im Casino verspielt. Bei Pik und damit Krieg steht später ihr Sohn im Zentrum: Er kommt traumatisiert als Veteran aus Afghanistan zurück, es ist das Jahr 2011. Seinen Kameraden, damit beginnt Trumpf Herz, trifft er in Berlin wieder, als dieser mit seinem Mann eine ukrainische Leihmutter engagiert – doch noch vor dem Geburtstermin folgt die russische Invasion am 24. Februar 2022.

Ganz undeutsch und unökonomisch ist es, wie viel Zeit sich Lepage für das Ausspielen der Szenen nimmt. Manche bestehen nur aus einer Zugfahrt. Die Landschaft zieht an den Fenstern vorüber. Jemand singt ein Lied. Für die Handlung völlig überflüssig. Doch daraus entsteht der lange, epische Flow, der einen warm und zuverlässig durch die fünf Stunden trägt. Keine Sekunde ist langweilig oder überflüssig. Wie in einer Serie bingewatched man sich wohlig durch die vier Teile und staunt über die Bühnenwunder.

Inhaltlich bleibt allerdings vieles enttäuschend. Über 80 Jahre deutsche Geschichte erzählt Lepage nur vage, stereotyp und mit uralten Bildern. Mit Deutschland verbindet er anscheinend nur das Casino in Baden-Baden, Berlin-Alexanderplatz und ein bisschen DDR. Und macht es wirklich Sinn, den Ukraine-Krieg über die Geschichte einer Leihmutterschaft zu erzählen? Und den Afghanistan-Einsatz über den Verlust eines geliebten Hundes?

Der Abend kann auch längst nicht mit seinem Meisterwerk "The Seven Streams Of The River Ota" mithalten: ein siebenstündiges, ergreifendes Epos über die US-amerikanische Geschichte. Nach 30 Jahren war die Produktion 2022 an der Schaubühne zu sehen – noch immer ein Jahrhundertwerk.

Doch man nimmt es Lepage nicht krumm. Weil es in seinem Theater, so sagte er es mir einmal in einem Interview, nicht um Kommunikation geht, sondern um Kommunion. Um das Zusammenkommen. Das gemeinsame Sitzen im Theater, das gemeinsame Lachen und Weinen. Es wird in diesem sehr menschenfreundlichen, humorvollen, höchst unterhaltsamen und liebevollen Abend aufs Schönste zelebriert.