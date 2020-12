Die Berlinale 2021 wird wegen der Corona-Pandemie verschoben und soll an zwei verschiedenen Terminen stattfinden. Wie die Festivalleitung am Freitag in Berlin mitteilte, wird es im März einen digitalen Branchentreff geben, im Juni ist dann ein Festival mit Filmvorführungen vor Publikum geplant.

Die Zweiteilung sei absolut notwendig gewesen, sagte Rissenbeek im rbb. Filme vor Publikum vorzuführen sei frühestens im Frühsommer möglich. Für den Markt aber sei es sehr wichtig, dass die Branche sich am Anfang des Jahres treffe, "wenn die Taschen noch voll sind und die Einkäufer Filme einkaufen wollen", so Rissenbeek weiterb.

Bis Ende Februar soll der Berlinale-Wettbewerb feststehen. In der ersten Junihälfte soll dann ein Publikumsfestival Open Air und und in den Kinos stattfinden, mit Weltpremieren, Filmen aus verschiedenen Sektionen, Stars und rotem Teppich. "Mit dem Sommer-Event wollen wir ein Fest für das Kino feiern und dem Berliner Publikum das langersehnte Gemeinschaftserlebnis von Kino und Kultur bieten", so Rissenbeek. Sie sei sehr zuversichtlich, dass die Menschen im Sommer wieder in die Kinos gehen wollen.

Dann erst sollen auch die Bären an die Preisträgerinnen und Preisträger verliehen werden. Je nachdem wann die Kinos wieder öffnen, sind Filmstarts von Berlinale-Beiträgen bereits vor dem Juni möglich.

Eine Sommer-Berlinale ist nichts Neues: Von der Gründung 1950 bis 1977 wurde das Festival im Juni beziehungsweise im Juli ausgetragen, anfangs sogar unter freiem Himmel in der Waldbühne. Erst 1978 verlegte der damalige Berlinale-Chef Wolf Donner das Filmfest in den Februar. Ein wichtiger Grund war die Filmmesse, der Handelsplatz der Filmwirtschaft. Der Wintertermin würde sich, so die Überlegung, nicht mit anderen internationalen Filmmärkten überschneiden und Produzenten, Filmeinkäufer und Verleiher nach Berlin locken. Heute gehört der European Film Market (EFM) zu den wichtigsten Branchentreffs der Filmindustrie.