"Wir haben gerade eine Abfrage gemacht bei unseren Lehrern", erzählt Josef Holzhauser, der Leiter der Musikschule. "75 Prozent des Unterrichts wird zurzeit online umgesetzt". Schon im ersten Lockdown habe er selbst Gitarrenunterricht am Bildschirm erteilt, gegenwärtig würden an seiner Musikschule etwa zwei Drittel der insgesamt etwa 300 Lehrerinnen und Lehrer diesem Beispiel folgen und online unterrichten.

Rund 5.000 Musikschülerinnen und Musikschüler erhalten derzeit keinen Unterricht an der städtischen Berliner Musikschule City West. "Nutzen Sie in Absprache mit Ihren Lehrkräften die Möglichkeiten zum Online-Unterricht" liest man dafür auf der Webseite.

Dabei produzieren manche seiner Kolleginnen und Kollegen mit Kameras und Mikrofonen aufwändige Tutorials und Lernvideos. Diese Instrumentallehrer, so Holzhauser, investierten in den Online-Unterricht genauso viel Zeit wie in die Vorbereitung und Durchführung einer herkömmlichen Klavier-, Gitarren- oder Geigenstunde.

Die technische Qualität seiner Aufnahmen würde er gern weiter verbessern, erzählt Jochen Spaan. Ein geeignetes Mikrofon und andere notwendige Geräte muss er als freiberuflicher Klavierlehrer an der Musikschule City West allerdings aus eigener Tasche finanzieren. Insgesamt, betont Spaan, hätten sich die Musikschule und auch die Eltern in der Pandemie aber sehr solidarisch verhalten.

Solidarität ist auch für die Kulturstadträtin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Heike Schmitt-Schmelz (SPD), ein zentrales Anliegen. "Gerade in der Musikschule ist das sehr deutlich zu spüren, dass man aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr zusammengewachsen ist und Ideen gemeinsam entwickelt hat", sagt sie. "Tutorials, Streaming-Konzerte, neue Formate wie 'Meet the Teacher', in dem Lehrerinnen und Lehrer gefragt und vorgestellt werden - all diese kreativen Produkte sind in einer Zeit entstanden, in der wir eigentlich ganz distanziert voneinander arbeiten, aber trotzdem gemeinsame Zugänge gefunden haben."

So zufrieden man an den städtischen Musikschulen sein kann, so entwicklungsbedürftig bleibt einstweilen der Online-Musikunterricht an den allgemein bildenden Schulen. Schon sehr weit entwickelt ist das Konzept am Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Friedrichshain. Dort proben normalerweise drei Orchester und sieben verschiedene Chöre. Ein Drittel der Händel-Schüler ergreife später einen Beruf in der Musik, erzählt der Chorleiter Jan Olberg, der seit mehr als 30 Jahren an diesem Berliner Musikgymnasium unterrichtet.

Seine rund 70 "Primaner" - wie der große Schulchor für die älteren Schüler heißt - ruft Olberg auch im Lockdown wenigstens ein Mal pro Woche zur Online-Chorprobe am Bildschirm zusammen. "Die Sängerinnen und Sänger wünschen sich das. Sie wollen ein Erlebnis haben, als seien sie in einer normalen Chorprobe. Sie wollen das Gefühl haben, sie singen zusammen - obwohl man sich nicht hört."

Denn bei den Proben, erzählt der Chorleiter und Dirigent, haben die Sänger am heimischen Bildschirm ihre Mikrofone stummgeschaltet. Die sogenannte Latenz, die technisch-bedingte Verzögerung der Onlineverbindung, sei für ein echtes gemeinsames Singen derzeit einfach noch zu groß. So eine "stumme Chorprobe" sei für einen Chorleiter eigentlich "unbefriedigend", sagt Olberg, er könne aber immerhin nach der Probe, "im Gruppengespräch" klären, was man beim Singen noch besser machen könne.

Obwohl in diesen digitalen Chorproben jeder für sich allein singt, ist man doch miteinander verbunden - über die Musik. Die kleinen stummen Bilder seiner Sängerinnen und Sänger auf dem Bildschirm setzt Jan Olberg im Kopf zum großen Chor zusammen und bei den beteiligten Jugendlichen stärkt das Singen nachhaltig die Gemeinschaft: "Es ist vor allem für die Chorsänger in der jetzigen Zeit das Gefühl da, wir sind zusammen, wir machen etwas. Ich glaube, dieser Aspekt spielt eine größere Rolle, als an Tönen zu feilen. Das ist nicht möglich in dem digitalen Raum, mit den technischen Bedingungen, die wir zur Zeit haben."