Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen (Mitte) ist ein Mensch am Freitagabend schwer verletzt worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Zimmer einer Wohnung im 1. Obergeschoss bereits in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte.



Eine Person sei aus der Brandwohnung gerettet, erfolgreich reanimiert und dann per Rettungshubschrauber in das Zentrum für Schwerbrandverletzte nach Marzahn geflogen worden. Weitere Verletzte gab es bei dem Feuer auf der Ravenéstrasse den Angaben zufolge nicht.