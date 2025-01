Von den rund 900 Brücken in Berlin sind 70 mit Spannstahl gebaut, der korrosionsrissanfällig ist. Das sagte der Abteilungsleiter Tiefbau und Brückenexperte der Verkehrsverwaltung, Lutz Adam, am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die gute Nachricht ist, dass die Berliner Spannstahlbrücken anders konstruiert sind, als es die Carola-Brücke in Dresden war. Sie war im September 2024 unvermittelt eingestürzt. Das droht in Berlin laut Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde nicht. Es bestehe keine akute Brückeneinsturzgefahr.

Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden rückten auch die Berliner Brücken in den Fokus. Bei mehr als 60 der Brücken in der Hauptstadt sieht die Verkehrsverwaltung Handlungsbedarf.

Brückenexperte Adam beschreibt den Unterschied zwischen der Konstruktion der Carola-Brücke in Dresden und den Berliner Spannstahlbrücken so: Man kann einen Spannstahlträger vorn und hinten auf je einer Stütze lagern. Wenn bei so einer Konstruktion der Träger durchbricht, bricht das ganze System zusammen.

In Berlin seien die Träger aber anders gelagert, sagt Adam: Sie seien auf beiden Seiten eingespannt und mit anderen Brückenteilen verbunden. Wenn hier ein Träger bricht, verteilen sich die Lasten auf die noch intakten Brückenteile. Das wiederum erzeuge Risse im Beton - und die fallen bei den regelmäßigen Kontrollen auf. In so einem Fall könnte sofort reagiert werden, so Adam.