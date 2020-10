Da feiern 500 Flitzepiepen in Berlin ne Sause und gleich jibbet Jeschrei. Halloween fällt och flach und eijentlich ham wa nüscht mehr zu lachen inne Pandemie. Lisa Schwesig versucht et mit Amüsemang uff Berlinerisch. Een böset Pflasta musse aber trotzdem abreißen.

Wat hab ick ma jefreut, dat Se sich so über meene olle Kamelle vor asbachuralt uff Berlinerisch beäppelt haben. Der Dialekt stirbt aus, jetz reden wa alle Hochdeutsch. Aber dit Jejackere währt nich lang und hoffentlich bleibt Ihnen nich glei de Jusche offen stehen: Wir von Absacker sajen Tschüssikowski. Dit tut ma jetz leid, dat ick dit Pflaster so runterruppen muss. Sein se stark, wir sind et och. Wie und wat und sowieso, lesen Se janz unten.

Dit is neu: Wenn Se inne zehn Berliner Corona-Hotspots uffn Drahtesel unterwegs sind, brauchen Se keene Maske , hat die Polizei den rbb jesacht. Da jab et nämlich Verwirrung mit die neue Verordnung. Hat sich offenbar uffjeklärt. Wenn Se mit de Bottn durch de Straßen schloofen und jrübeln, ob se eene trajen müssen, kucken Se einfach hier nach.

Wir ham ja damals inne Kita noch Erntedank jefeiert, heute heißt dit Halloween. Stattfinden kann dit aber wejen den Coronavirus in diesen Jahr och nich richtich. Brandenburchs Jesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (vonne Jrünen) hat jebeten, dat de Kinderchen nich umme Häuser ziehen - wejens de Ansteckungsjefahr . Also keen Jrusel, keen Süßkram, keene Klingelstreiche.

In Berlins Mitte ham 500 Flitzpiepen ne Sause inne Alte Münze gleich jegenüber von Roten Rathaus jeschmissen und da jab et wohl mehr als nur ne Brause. Jesundheitssenatorin Dilek Kalayci (schon wieda SPD) sachte, ick zitier ma frei: "Die ham doch den Schuss nich jehört." Nö, hamse nicht. Denn Abstand jab et laut Polizei nich, laut Veranstalter aber schon. Demnach war dit och keene "Fetischparty". Schauen wa ma, wat daraus wird.

Los jeht's aber mit schlechte Nachrichten: Der Oppermann Thomas vonne SPD ist jestorben [tagesschau.de] . Warn juter Typ und och Bundestagsvizepräsident, nu isser mit 66 Jahren von uns jejangen. Wegens de Pietät spar ick mir jetz ma den Hinweis zu den Hit von olle Udo Jürgens. Dit is einfach immer traurig, wenn eener ins Gras beißt. Berlins Oberster, Michael Müller (och Tante SPD) sachte : "In allen seinen parlamentarischen Funktionen war er ein nahbarer und verantwortungsbewusster Politiker". Punkt.

Bei der ersten Absacker-Sonderausjabe uff Berlinerisch hab ick die Klassiker unter den Jedichten nich jebracht. Nu is Platz dafür, also man tau:

Als Zonenpiepel hab ick den "Traumzauberbaum" von olle Reinhard Lakomy (möje er in Frieden ruhn) ruff und runter jespult, aber dat et nen "Traumzauberbaum 2" jibt, wusst ick nich. Und dit Liedchen hier kannt ick och nich. Dit wird heut aber wieda inne Kita jesungen. Et steht also nich janz so schlimm ums Berlinerische. Die nächste Jeneration bestellt vielleicht wieda Schrippe mit Jehacktet.

Armin aus Bremen hat nen paar richtich dufte Worte über den Absacker von meine Keule Kira Pieper per Mail jeschickt. Dit hatse verdient. Ick hab ma och beömmelt. Der hat uns über de Tajesschau jefunden (ja, so weit ham wa dit jebracht mit den Jeschreibsel direkt aus unsere Köppe). Armin hat jeschrieben:

"Liebe Frau Pieper,

fantastischer Beitrag in der App. Weiter so!! Es gibt so wenig zu lachen im Moment. Ich, 63, männlich, bin aus psychischen Gründen seit drei Monaten in einer Krankschreibung und sehe mir das ganze 'Corona-Treiben' da draußen an und denke 'Wenn ihr wüsstet, was da noch alles kommt!'

Lockdown für alle halte ich für durchaus wahrscheinlich. Meinen persönlichen hab ich sowieso schon: Ich gehe nur noch für nötige Besorgungen unter's Volk und bin froh, wenn ich in der Natur bin. Gleichzeitig erlebe ich die Mitmenschen als rücksichtsvoll (Hier haben immer mehr Menschen konsequent ihre Masken auf und sogar die Nase ist drunter.) und gedankenlos (An der Supermarktkasse Abstand einzuhalten, scheint uns allen unglaublich schwer zu fallen - ja, mir auch.).

Und der Hamster in mir kommt auch wieder durch: Mein Klopapier hätte noch eine Woche gereicht, aber gestern hab ich mich mit einer Packung beim Aldi erwischt. Der THC-Tod des kleinen Nagers in Ihrem Artikel hat mich gegen meine Vernunft und meinen Willen amüsiert - habe ich doch selbst lange eine verhängnisvolle Nähe zu dem Zeug in meinem Leben gehabt.

Schlusswort: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Tagesschau-App auch weiterhin in dem manchmal viel zu tiefen Katastrophenloch mit Humor bereichern könnten. Lieben Gruß aus dem Risikogebiet Bremen."

Die Grüße schicken wa zurück (och wenn Se dit hier bestimmt schwer lesen könn).