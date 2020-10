So weit wollen wir heute nicht gehen. Aber vielleicht nützt uns das Henne-Ei-Problem als Metapher für Ursache und Grund der Corona-Maßnahmen. Denn prinzipiell könnte man fast jeden coronabedingten Konflikt immer wieder auf dieselbe Frage herunterbrechen: Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Kamen erst die Ausgangsbeschränkungen oder blieben die Menschen schon vorher zuhause? Brauchte man erst das Beherbergungsverbot oder würde man im Moment sowieso nicht verreisen wollen? Muss der Staat das regeln oder genügt der gesunde Menschenverstand?

Hühner wurden wahrscheinlich vor etwa 5.400 Jahren erstmals in Südostasien domestiziert. Der älteste aufgezeichnete Hinweis auf das besagte Rätsel geht auf eine Sammlung von Aufsätzen und Diskussionen des 46 n. Chr. geborenen griechischen Historikers Plutarch zurück. In einem Kapitel seiner Tischgespräche deutete er bereits daraufhin, dass die Frage weitaus mehr als bloßer Denksport sei: "Sulla, mein Freund mit diesem kleinen Problem lösen wir, wie mit einem Werkzeug, ein viel größeres aus, das der Erschaffung der Welt."

"Was war zuerst, die Henne oder das Ei?" - eine ebenso alte wie knifflige Frage: Das Henne-Ei Problem ist fast so alt wie das Huhn selbst – oder wenigstens das gezähmte Huhn.

Doch bevor wir das Rätsel auflösen konnten, schritt das Gericht ein. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht erklärte am Donnerstag das Beherbergungsverbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig. Auch in Baden-Württemberg wurde das Beherbergungsverbot gerichtlich gekippt. Sachsen und das Saarland haben die Regelung am Donnerstag aufgehoben. Vorher hatten schon Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angekündigt, dass sie das Verbot nicht umsetzen werden. Andere Länder wie Thüringen und Berlin wollten ohnehin nicht mitmachen.

Auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat am Mittwochabend einen weiteren Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten erhalten. Damit sind inzwischen zwei Eilanträge und eine Klage gegen die Verordnung beim OVG anhängig. Zwei Hoteliers aus Brandenburg - einer aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin, einer aus Oder-Spree - wehren sich gegen das Verbot, Urlauber aus Risikogebieten aufzunehmen. Sie halten die Regelung den Angaben zufolge für unverhältnismäßig und rechtswidrig.

Wer sich aber in Brandenburg in relativer Sicherheit zu wiegen glaubt, wenigstens im Vergleich zu Berlin, irrt. Als erste Region in Brandenburg zählt die Stadt Cottbus zu den bundesweiten Risikogebieten mit mehr als 50 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Laut Zahlen der Stadt Cottbus liegt die Zahl der Corona-Fälle binnen sieben Tagen aktuell bei 66 per 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.