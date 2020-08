Und es naht Abhilfe: Für den morgigen Dienstag sind 24 Grad (mit Gewittern) angesagt. Kurios: Letztes Jahr waren es 31 Grad am 17. August (fast wie heute), und am Tag danach 24 Grad (so wie morgen). Sachen gibt’s.

Klar, in einer Gegend, in der "Kannste nich meckern" das höchste Lob ist, muss natürlich gemotzt werden. Deshalb hier eine kurze Motzerei: "Meine Fresse, ist das heiß hier."

Meine Gedanken gehen übrigens raus an all jene, die bei dieser Hitze draußen oder körperlich schwer arbeiten müssen. Und falls Sie durstige Bäume und Pflanzen sehen: Holen Sie sich doch eine Gießkanne und geben den darbenden Gewächsen etwas Wasser.

Nachrichten ohne Corona



Nach dem Rücktritt von Bausenatorin Katrin Lompscher soll ihr bisheriger Staatssekretär Sebastian Scheel die Lücke im Berliner Senat füllen.

Nicht einmal eineinhalb Jahre ist Linda Teuteberg im Amt der FDP-Generalsekretärin, nun soll die Brandenburgerin den Posten auf Drängen von Parteichef Christian Lindner wieder räumen.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen Arafat Abou-Chaker begonnen. Der Musik-Manager soll zusammen mit seinen Brüdern den Rapper Bushido eingesperrt und verletzt haben.

Der Eigentümer des Hauses in der Rigaer Straße 94 fühlt sich von der Berliner Polizei im Stich gelassen. Innensenator Geisel weist diese Vorwürfe erneut zurück: Der Eigentümer müsse zunächst für Rechtsicherheit sorgen, dann sei ihm polizeiliche Unterstützung sicher.



Es brennt wieder, kein Wunder so ohne Regen und viel Hitze. Die Feuerwehr kämpft gegen einen Waldbrand in der Parforceheide bei Potsdam - auf rund 6.500 Quadratmetern.

Nachrichten mit Corona

Nach der Suspendierung eines Schulleiters in Rathenow, der die Maßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nicht beachten wollte, wird an dessen Grundschule die Maskenpflicht seit Montag umgesetzt. Gegen den Schulleiter ist auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Jetzt gibt es Protest.

Am Berliner Hauptbahnhof gibt es jetzt eine Corona-Teststelle.

An der Teststelle am Flughafen Tegel lief es gestern sehr schlecht: Der Berliner Journalist Max Kell hat auf Mallorca Urlaub gemacht. Als er losflog, war die Insel noch kein Risikogebiet. Als er am Sonntagabend am Flughafen Tegel zurück kam, schon. Verraten hätte ihm das dort aber niemand. Und testen lassen konnte er sich auch nicht.