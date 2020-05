Rauskommen, frische Luft schnappen und für ein paar Momente Corona vergessen. Dafür gibt es viel Parkfläche in Berlin. Trotzdem könnte es in einigen Ecken der Stadt enger werden, als derzeit geboten. Von Jenny Gebske, Manuel Reich und Haluka Maier-Borst

Autos? Keine. Häuser? Nur in weiter Ferne. Stattdessen? Sehr, sehr viel Grün. Das Tempelhofer Feld ist ein beliebtes Ausflugsziel für viele Berliner und Berlinerinnen. Das gilt in normalen - und insbesondere in Corona-Zeiten.

Probieren Sie es mit dem Schieberegler selbst aus – in der realen Welt ist natürlich zu bedenken, dass die Menschen sich bewegen und wohl schon früher in die Quere kommen.

Ab wann wird's eng?

Auch im innerdeutschen Vergleich der Großstädte schneidet Berlin nicht schlecht ab. Während sich in München vier Personen 100 Quadratmeter Grünfläche teilen müssen, sind es in Berlin nur anderthalb. Nur in Köln gibt es noch weniger Einwohner, mit denen man sich das Grün teilen muss.

Aber es gibt einen Haken. "Gesamtstädtisch betrachtet, hat Berlin zwar viel Grün, auch mehr als manch andere Stadt", erklärt Heiland. Das grüne Glück in der Stadt sei aber nicht gleichmäßig verteilt. "Was hilft es jemandem im dicht bebauten Teil von Mitte, dass es in Grunewald sehr viel Wald gibt?", fragt Heiland.

Ausgewertet wurde, wie viel Parkfläche in jedem Kiez, aber auch in der direkten Umgebung zu finden ist. Das heißt der Park, der in einem Abstand von 500 Metern zur Kiezgrenze liegt, zählt zum Grün vor der eigenen Haustür dazu. Sport- und Spielplätze wurden wiederum herausgerechnet. Die genaue Methodik ist weiter unten erklärt.

Die Auswertung zeigt: Zu den besseren Kiezen gehören jene in Außenbezirken wie Treptow-Köpenick und Spandau. Am schlechtesten schneiden dagegen Kieze in Charlottenburg-Wilmersdorf ab. Drei der fünf Kieze mit dem schlechtesten Grünflächen-Verhältnis liegen hier. Es geht um den Bereich rundum Hindemithplatz, Karl-August-Platz und die Schaperstraße. Auch in Pankow und in Neukölln gibt es jeweils einen Kiez, in dem auf 100 Quadratmeter Grün mehr als 20 Menschen kommen. Doch wie sieht es in Ihrem Kiez aus?