In der Bar "Mio" unter dem Berliner Fernsehturm haben am 10. Juli offenbar Hunderte gefeiert und gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Zehn Infizierte sind bekannt, der Bezirk sucht weitere - und droht dem Betreiber der Bar mit einem Bußgeld.

In der Berliner Bar "Mio", in der sich mehrere Gäste mit dem Coronavirus angesteckt haben sollen, sind laut dem Bezirk Mitte Corona-Vorschriften missachtet worden. "Das Restaurant muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen", teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit.

In dem Lokal soll demnach am 10. Juli eher eine Party als normaler Restaurantbetrieb stattgefunden haben. "Rund 1.200 Personen passen in die Räumlichkeiten und es soll an diesem Abend ziemlich voll gewesen sein", so das Bezirksamt. Zuvor hatte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) dem "Tagesspiegel" gesagt, dort sei auch getanzt worden und man habe sich nicht an die Maskenpflicht abseits der Tische gehalten.