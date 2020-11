Seit einem Monat sind diese Unterschiede Makulatur. Am 30. September übersprang die Zahl der Neuinfektionen den Berliner Grenzwert. Eine gute Woche später, am 8. Oktober, übersprang sie auch die bundesweite Grenze von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Seit Wochen stehen die Zahlen nun beim Vielfachen der Grenzwerte.

Ferner zeigt sich, dass wohl auch die Änderung der Nachverfolgungsstrategie in Berlin nur begrenzten Erfolg bislang hat. Am 23. Oktober hatte man sich entschieden, bei der Kontaktnachverfolgung auf Risikogruppen zu konzentrieren. Nun zeigen die aktuellen Zahlen, dass von den wenigen Ausbrüchen, die sich zurückverfolgen lassen, ein größer werdender Anteil inzwischen in Alten- und Pflegeeinrichtungen passiert. Das könnte damit zu tun haben, dass man dort aktuell genauer hinschaut. Die Tatsache, dass aber immer mehr Ältere sich anstecken und die Intensivstationen sich mit Covid-19-Patienten füllen, deutet eher auf das Gegenteil hin. Es scheint so, als würde die Strategie nicht aufgehen, speziell Infektionen bei den Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen zu vermeiden.

Schon zuvor hatten einige Forscherinnen und Forscher bereits Skepsis geäußert, inwiefern man die Risikogruppen allein schützen und abschirmen können. So sagte die epidemiologische Modelliererin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik in Göttingen schon Anfang Oktober gegenüber rbb|24 :

Die dürftigen Ergebnisse bei der Kontaktnachverfolgung werfen aber auch Fragen auf, wenn es um die Kommunikation der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) geht. Kalayci hatte noch Ende September erklärt, dass private Feiern und das "Clubgeschehen" hauptverantwortlich für die damaligen Probleme seien. "Beides treibt die Infektionszahlen", erklärte sie. Belege für diese Aussage lieferte sie nicht.

Stattdessen erklärte die Senatsverwaltung für Gesundheit auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen Anfang Oktober: "Nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen (ab Meldewoche 29) ist uns ein Ausbruch in einem Club bekannt, der 8 Fälle enthält. Darüber hinaus gab es ab der 29. Meldewoche 4 Ausbrüche in Bars (insgesamt 62 Fälle)." Eine ähnlich lautende Anfrage des rbb|24 ließ die Senatsverwaltung bislang unbeantwortet.

Mehr und mehr deutet daraufhin, dass schon eine ganze Weile das Infektionsgeschehen in Berlin kaum nachzuverfolgen und schwer zu kontrollieren ist. Und das entsprechend drastische Einschnitte im öffentlichen Leben wohl unumgänglich waren. Denn selbst wenn wirklich die meisten Ansteckungen in den Haushalten passieren: Es braucht die Feiern, die Restaurants, die Bars und die anderen Orte, an denen sich Leute aus verschiedenen Haushalten anstecken, damit die Epidemie weiterläuft [sciencemag.com]. Bis jedoch die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, Ansteckungen in ausreichendem Maße nachzuverfolgen oder noch besser zu verhindern, werden wohl noch Wochen vergehen.