Aufnahmestopp in Obdachlosen-Unterkunft nach Corona-Fällen

Eine große Notunterkunft für Obdachlose in Berlin-Friedrichshain kann keine Hilfebedürftigen mehr aufnehmen: Dort kam es zu einem Corona-Ausbruch. Während die Erkrankten in Quarantäne sind, wurden die negativ Getesteten zunächst in einem Hostel untergebracht.