Corona betrifft uns alle – nicht nur in Berlin und Brandenburg. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?



In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen uns Menschen aus der Region, wie ihr Alltag gerade aussieht.



Der 25-jährige Emanuel Barica ist Rom, seit sechs Jahren lebt der Künstler in Berlin. Vor der Pandemie hat er oft draußen gearbeitet. Das ist nun anders. So geht es Emanuel: