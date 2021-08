EMobilitätsberatung-Berlin K.D.SCHMITZ Pankow Montag, 02.08.2021 | 15:39 Uhr

So eine Demonstration verbieten ist ja möglich, wie wir gesehen haben, aber also eine Zusammenkunft verhindern ist einfach unmöglich. So gut die Polizei sich auch engagiert hat, es ist nicht zu verhindern, die Masse weiß das natürlich auch. Es kann doch zukünftig nur darum gehen diese nicht denkenden, sich nicht impfen wollenden, in irgendeiner Form so zu isolieren, damit der Großteil der Bevölkerung, welsche geimpft wurde, und mit Verstand mit der Pandemie umgeht, bestmöglich geschützt ist. Wie das gehen soll ist mir natürlich auch nicht klar, aber so mit einem derartigen Polizei Aufwand jedesmal, kann es nicht weitergehen.