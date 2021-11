Die steigenden Corona-Zahlen an Brandenburger Schulen besorgen Eltern und Lehrergewerkschaft. Die Maßnahmen der Landesregierung halten sie für unzureichend. Deshalb wenden sich GEW und Eltern an die Kommunalpolitik.

Die Brandenburger Gewerkschaft für Erziehung (GEW) und der Landeselternbeirat fordern ab sofort tägliche Corona-Tests in Schulen. Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten sollen Landräte und Oberbürgermeister wirksame Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten in ihren Regionen treffen, heißt es in einem am Samstag veröffentlichten offenen Brief.

Das Infektionsgeschehen im Schulbereich nehme einen besorgniserregenden Verlauf, wird betont. Immer mehr Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte infizierten sich. Zudem gebe es mehr Quarantänefälle. Derzeit befinden sich rund 11.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.