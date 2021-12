FAQ | Delta und Omikron auf der Spur - PCR oder Antigen? So testen Sie sich richtig auf Corona

Mi 29.12.21 | 16:28 Uhr

Bild: dpa/Christin Klose

Omikron breitet sich aus - und damit das Risiko, sich mit Corona anzustecken. Tests können eine Infektion nachweisen. Aber wie gut funktionieren sie bei der neuen Variante? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wann sollte ich mich auf Corona testen? Wenn Sie sich krank fühlen, sollten Sie einen Test machen. Spüren Sie Symptome wie Fieber, Husten, Geruchs- oder Geschmacksverlust, die bei einer Corona-Infektion auftreten können, dann sollten sie sich isolieren und - wenn vorhanden - zu Hause einen Schnelltest machen. Das Bundesgesundheitsministerium rät außerdem dazu, Ihre Arztpraxis anzurufen, um einen PCR-Test zu veranlassen. Denn diese Tests reagieren sensibler als Selbsttests und können schon geringe Virusmengen nachweisen. Auch wenn Sie keine Symptome haben und vollständig geimpft sind, sind Corona-Tests an vielen Orten mittlerweile Vorschrift: überall dort, wo Regeln gemäß 2G+ gelten - etwa im Kultur- und Freizeitbereich, beim Frisör, in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen. Für Ungeimpfte gilt die Testpflicht auch für die Arbeit und bevor sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Für Dreifach-Geimpfte, bei denen der Booster mehr als zwei Wochen zurückliegt, entfällt die Testpflicht dagegen in den meisten Fällen. Aber auch in Situationen, in denen man sich nicht testen lassen muss, kann ein Test sinnvoll sein, um zu verhindern, dass man andere unbemerkt mit dem Corona-Virus infiziert. Das Bundesgesundheitsministerium rät dazu [zusammengegencorona.de] besonders vor Treffen mit Personen aus der Risikogruppe - also zum Beispiel ältere oder vorerkrankte Menschen, die an Covid19 häufiger schwer erkranken.

Welche Schnelltests für zu Hause funktionieren am besten? Schnelltests für zu Hause sind sogenannte Antigen-Tests. Sie weisen nicht die Erbsubstanz des Corona-Virus nach, sondern ein spezifisches Protein, das im Virus enthalten ist. Der Vorteil: Das geht schnell - schon innerhalb von 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Das Paul-Ehrlich Institut (PEI) hat 122 solcher Antigen-Tests auf ihre Tauglichkeit analysiert [medrxiv.de.org]. 26 Schnelltests fielen dabei durch. Nur vier der 122 Tests erkannten auch eine moderate Viruslast, wie sie am Anfang und am Ende einer Corona-Infektion typisch ist. Hier [spektrum.de] können Sie Ihren Schnelltest überprüfen und in einer Übersicht nachschauen, wie gut er beim Test des PEI abgeschnitten hat.

Was sollte ich beachten, wenn ich einen Selbsttest zu Hause mache? Sie sollten Schnelltests entsprechend der Hinweise auf der Verpackung lagern und sich bei Zimmertemperatur testen. Ist es zu kalt oder zu heiß, kann das zu falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen führen. Für die meisten Selbsttests müssen Sie mit einem Wattestäbchen einen Abstrich an der vorderen Nasenschleimhaut nehmen. Ihr Schnelltest kann aber anders funktionieren. Bitte lesen Sie deshalb die Packungsanweisung genau durch und befolgen Sie alle Schritte. Achten Sie darauf, das Ergebnis des Tests nicht zu früh abzulesen: Meist dauert es rund 15 Minuten. Die genauen Zeitangaben entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage. Auch bei einem negativen Ergebnis sollten Sie vorsichtig bleiben. Bedenken Sie, dass bei Schnelltests eine relativ hohe Virusmenge nötig ist, damit die Tests ein positives Ergebnis anzeigen. Wissenschaftler wie der Virologe Christian Drosten gehen davon aus, dass Schnelltests in den drei Tagen vor Symptombeginn bei einer Corona-Infektion nicht sicher anschlagen [ndr.de]. Sie könnten also infiziert sein, obwohl Ihr Schnelltest ein negatives Ergebnis angezeigt hat. Deshalb rät das Bundesgesundheitsministerium weiter dazu, Abstand zu halten, Maske zu tragen und in Innenräumen regelmäßig zu lüften [zusammengegencorona.de]. Wie das Lüften am effektivsten geht, zeigt das Wissenschaftsformat Quarks:

Funktionieren Schnelltests bei Geimpften schlechter als bei Ungeimpften? Das kann man so nicht sagen. Das Paul-Ehrlich-Institut geht zurzeit davon aus, dass Ungeimpfte und Geimpfte auf dem Höhepunkt der Infektion eine vergleichbar hohe Viruslast aufweisen. Zu diesem Zeitpunkt würden Schnelltests also bei Geimpften wie Ungeimpften gleichermaßen positiv ausschlagen. Allerdings scheiden Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften über einen deutlich kürzeren Zeitraum Viruslast aus, so das Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt: Bei Geimpften ist eine Corona-Infektion mittels Schnelltest kürzer nachweisbar - sie sind demnach aber auch über eine kürzere Zeit ansteckend.

Mein Schnelltest ist positiv, ich kann zwei Striche erkennen. Was soll ich jetzt tun? Auch wenn der zweite Strich sich nur schwach abzeichnet, ist der Schnelltest positiv. Bitte bleiben Sie in diesem Fall zu Hause und isolieren Sie sich, denn wahrscheinlich sind Sie mit dem Corona-Virus infiziert. In seltenen Fällen können Schnelltests aber auch falsch-positiv ausschlagen. Rufen Sie bei Ihrer Hausarztpraxis an oder wählen Sie die 116 117, um das Ergebnis Ihres Schnelltests durch einen PCR-Test abklären zu lassen. Den bekommen Sie auf ärztliche Verordnung kostenlos.

Welche Vorteile bietet ein PCR-Test gegenüber einem Schnelltest? Ein PCR-Test kann eine Infektion auch schon bei einer sehr niedrigen Viruslast erkennen. Die Abkürzung PCR steht dabei für "Polymerase Chain Reaction" - Englisch für Polymerase-Kettenreaktion. Mit dieser Methode wird im Labor die Erbsubstanz des Corona-Virus vervielfältigt. Dadurch wird eine Infektion mit größerer Sicherheit nachgewiesen als bei einem Antigen-Schnelltest, denn der weist nur ein Protein nach, das im Corona-Virus enthalten ist. Allerdings wartet man 24 Stunden oder länger auf das Ergebnis aus dem Labor. Das PCR-Ergebnis zeigt also meist einen Infektionsstatus an, der bereits in der Vergangenheit liegt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man sich in der Zwischenzeit mit dem Virus infiziert - ein negatives PCR-Ergebnis gibt also auch keine hundertprozentige Sicherheit.

Wie gut funktionieren Schnelltests bei der neuen Omikron-Variante? Die Schnelltests schlagen auch bei Omikron an - aber nicht immer so früh wie es wünschenswert wäre. Kurz nach dem Auftreten der ersten Omikron-Fälle in Europa testeten mehrere Virologinnen, ob Antigen-Schnelltests auch diese Variante erkennen können. Ihr Ergebnis: Ja, auch diese Variante wird erkannt. Die britischen Gesundheitsbehörden bestätigten das bald [service.gov.uk]. Inzwischen weist die US-Arzneimittelbehörde aber darauf hin, dass Schnelltests bei Omikron ungenauer seien als bei der Ursprungsvariante des Corona-Virus [tagesschau.de]. Das hängt damit zusammen, dass Omikron ansteckender ist - also relativ wenig Virusmenge nötig ist, um eine Person zu infizieren. Die meisten Schnelltests schlagen aber erst bei einer großen Virusmenge positiv aus. Das heißt: Eine Person kann mit Omikron infiziert und womöglich ansteckend sein, ohne dass der Schnelltest ausschlägt. Das Problem ist schon seit der Delta-Variante des Corona-Virus bekannt, hat sich durch Omikron aber verschärft.

Tritt das Problem so auch bei PCR-Tests auf? Auch die sensibleren PCR-Tests schlagen womöglich am ersten Tag einer Omikron-Infektion nicht an. Der Epidemiologe Michael Mina aus Boston fasst die Sachlage darum mit folgendem Fazit zusammen: "Wenn Sie Symptome haben, gehen Sie erstmal davon aus, dass Sie positiv sind - egal was der Test sagt. Aber seien Sie sich auch sicher: Die Tests können Omikron finden - nur nicht unbedingt an Tag 1."

Sendung: Abendschau, 29.12.2021, 19:30 Uhr