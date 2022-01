Thomas Berlin Montag, 10.01.2022 | 11:41 Uhr

@Peter Lustig: Der Name ist Programm? Wieso ist das in Neukölln selbstverständlich? Auf was spielt die Aussage hin ab? Was ist anders wie in Kreuzb.-Friedrichsh., Pankow oder Zehlendorf. Hier werden bewußt wieder Vorurteile geschürt!

Die Inzidenz spiegelt die im Bezirk positiv gemeldeten Fälle dar - und das unabhängig vom Wohnort! Ist das bekannt? Wer also in Neukölln arbeitet, zur Schule geht und dort positiv getestet wurde, wir in Neukölln mitgezählt … egal wo er wohnt! Gilt für alle Bezirke!