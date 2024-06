OMG Donnerstag, 27.06.2024 | 10:26 Uhr

"Notwendig sei deshalb eine koordinierte Entwicklung von Anschlusskapazitäten und Netzinfrastruktur."

Richtig, ohne Infrastruktur sind weitere Solar- und Windparks einfach sinnlos. Was dieses wilde und unkoordinierte Bauen bedeutet, konnte man gestern sehr schön an den Strompreisen sehen, die aufgrund eines Problems an der Börse nicht über das europäische Verbundnetz gebildet werden konnten, sondern die Spotauktion für jedes Land separat erfolgen musste, ohne länderübergreifende Netzkopplungen zu berücksichtigen. In D war der Strompreis in einzelnen Stunden (früh und abends ohne Solareinspeisung) vierstellig und betrug im Tagesdurchschnitt knapp 500 Euro / MWh, in Frankreich (Atom) unter 3 Euro!



"Katrin Böttger von der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel sagt, dass die "Netzauslastung und Netzkapazitäten nicht Gegenstand der Prüfung bei der Ermittlung konfliktarmer Gebiete für die Windenergienutzung im Rahmen der Regionalplanung sind""

Na dann mal weiter so...