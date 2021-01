500.000 Nutzer täglich seien auf "its learning" aktiv, sagt Sidro. Das sind fünfmal mehr als beim "Lernraum Berlin". Die in Norwegen entwickelte Software wird vor allem in den nördlichen Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen genutzt. Auch in Berlin haben sich einzelne Schulen "its learning" bereits eigenständig beschafft, darunter das John-Lennon-Gymnasium in Mitte und das Victor-Klemperer-Kolleg in Marzahn.