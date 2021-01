Bild: imago images/Jürgen Ritter

Nach massiver Kritik - Senat verschiebt Schulöffnungen in Berlin auf Ende Januar

08.01.21 | 18:07 Uhr

Ursprünglich sollten bereits ab kommenden Montag Abschlussjahrgänge in Berlin teilweise wieder in die Schulen zurückkehren, in der Woche darauf Grundschüler. Nach geballter Kritik an diesem Vorhaben rudert jetzt der Berliner Senat zurück.

Nach massiver Kritik von Lehrern, Schülern und Eltern verschiebt der Berliner Senat nun doch die geplanten Schulöffnungen. Wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag dem rbb bestätigte, soll es in Berlin keine Präsenzpflicht geben bis zum 25. Januar geben. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Ursprünglich war geplant, dass ab Montag (11. Januar) die abschlussrelevanten Jahrgänge 9 bis 13 in halber Klassen- und Gruppenstärke in die Schulen zurückkehren sollen. Ab dem 18. Januar sollten zudem Grundschüler in Teilen wieder stundenweise Präsenzunterricht erhalten. Auch die Grundschüler sollen jetzt frühstens am 25. Januar in die Klassen zurückkehren.

Kehrtwende im Hause Scheeres

Nur wenige Stunden vor dieser neuen Entwicklung hatte Bildungssenatorin Scheeres noch einen Eilantrag von mehreren Berliner Schulleitern abgelehnt, der auf ein Absagen der Teil-Öffnung der Schulen abgezielt hatte. Am Freitagmittag wurden nach rbb-Informationen die Schulleitungen per E-Mail von der Bildungsverwaltung darüber informiert. Scheeres verteidigte bis zuletzt das Vorhaben des Senats und verwies auf die negativen Folgen, wenn vor allem sozial benachteiligte Kinder nicht in die Schule gehen können. Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) verteidigte die Entscheidung als Ergebnis eines Abwägungsprozesses. Gleichzeitig schränkte er ein, dass eine schnelle komplette Öffnung der Schulen nicht möglich sei. Denn man könne nicht wegdiskutieren, "dass es auch Infektionsketten gibt aus dem Schulgeschehen heraus."

Breiter Widerstand gegen Schulöffnungen

Die Gymnasien in den Bezirken Neukölln und Reinickendorf hatten per Eilantrag gegen die Senatspläne protestiert. Das Infektionsrisiko sei zu hoch, hieß es in Briefen an die Senatorin. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW, der Personalrat der Berufsschulen sowie der Verband Bildung und Erziehung und die Schüler- und Elternvertreter lehnten eine Schulöffnung vor Monatsende ab.



Nach rbb-Informationen lag inzwischen auch eine förmliche Beschwerde einer verbeamteten Lehrkraft vor. Seit der Nacht auf Donnerstag lief zudem eine Online-Peition gegen die teilweise Schulöffnung in Berlin. Bis Freitagmittag hatten dort mehr als 31.000 Personen unterschrieben. Der Verfasser fordert unter anderem, so lange auf Präsenzunterricht zu verzichten, bis die Corona-Pandemie unter Kontrolle ist.



Auch im Berliner Abgeordnetenhaus wurde am Donnerstag über die zunächst geplanten Schulöffnungen diskutiert. Die oppositionellen Fraktionen CDU und FDP forderten ebenfalls, mindestens bis Ende Januar auf die Schulöffnungen zu verzichten. Sendung: Abendschau, 8.1.2021, 19:30 Uhr