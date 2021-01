Berlins Regierender Bürgermeister hat eingeräumt, dass die Kommunikation in Sachen Schulöffnungen "nicht gut gelaufen" ist. Es sei der Eindruck entstanden, dass viele Klassen ab diesem Montag in die Schulen zurückkehren sollten. Das sei aber nie der Plan gewesen.

Müller erklärte, man habe darüber hinaus lediglich darstellen wollen, wie nach den Abschlussjahrgängen auch die anderen Klassenstufen schrittweise in die Schulen zurückkehren können, falls es die Infektionslage zulässt. Weil das jedoch Verunsicherung ausgelöst habe, habe der Senat die Entscheidung korrigiert. "Viele Eltern und Lehrer hatten Sorge, dass auf einmal zu viele sich wieder in der Schule treffen", sagte Müller.



Am Freitag hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nach einigem Hin und Her mitgeteilt, dass Grundschüler frühestens ab dem 25. Januar auch wieder in den Schulen unterrichtet werden - eine Woche später als zunächst angekündigt. Das schulisch angeleitete Lernen zu Hause für Schüler der Klassen 1 bis 9 sowie für einige höhere Klassenstufen sei bis mindestens 25. Januar verlängert worden, hieß es. Bis dahin gilt keine Präsenzpflicht. Für die Abschlussklassen 10, 12 und 13 an Gymnasien und Sekundarschulen sollten indes ab Montag Präsenzangebote in kleinen Gruppen möglich sein.