Von einer Impfpflicht von Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften hält Karliczek dagegen wenig. Sie gehe von einer hohen Impfbereitschaft aus. Durch eine Impfpflicht würden sich Impfskeptiker zudem in ihrer Ablehnung bestätigt sehen. "Das wäre kontraproduktiv." Vielmehr müsse man Überzeugungsarbeit leisten. Dazu gehöre auch immer wieder der Hinweis, dass in der Europäischen Union bewusst nicht der Sonderweg einer Notfallzulassung für Impfstoffe gewählt worden sei. "Es gab hier ein Zulassungsverfahren mit den anerkannt hohen Standards." Sie sei daher überzeugt, dass der in der Kritik stehende Impfstoff Astrazeneca sicher sei.



Die Schulen und Kitas in Deutschland waren seit den Weihnachtsferien über Wochen geschlossen. Stufenweise und unter bestimmten Bedingungen dürfen in den meisten Ländern seit einer Woche die Schüler wieder in den Präsenzunterricht, auch in Berlin und Brandenburg.