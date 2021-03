Ich weiß nicht, wie oft ich schon im Naturkundemuseum war. Ich erinnere mich an zahlreiche Besuche mit meinen Eltern, mit der Schule, wenn Familienbesuch kam. Ich erinnere mich natürlich an das Tyrannosaurus Skelett, an den dunklen Raum voller toter Tiere, die in einer gelben, dicken Flüssigkeit schwammen – und besonders erinnere ich mich an die immer lange Schlange mit Wartenden am Einlass.

Die fehlt, als ich an diesem Samstagnachmittag vor dem Museum stehe. Seit Freitag kann man das Naturkundemuseum wieder besuchen. Allerdings muss man sich dafür vorher online registrieren und einen Besuchszeitraum reservieren, entweder vormittags, oder nach 14 Uhr. 250 Personen dürfen pro Buchungszeitraum ins Museum, damit soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden.

Und tatsächlich scheinen sich die Menschen in dem riesigen Gebäude gut zu verteilen. Denn als ich in den Lichthof mit den Dinosaurier-Skeletten trete, sind dort nur zwei andere Museumsbesuchende – und das, obwohl mir Gesine Steiner, Pressesprecherin des Naturkundemuseums erzählt, dass die Online-Tickets für die drei kommenden Wochenenden bereits ausgebucht sind. Abstandhalten im Museum ist definitiv kein Problem.