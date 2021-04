Testpflicht an Schulen in Brandenburg und Berlin stößt auf Kritik

Ab Montag sollen Schüler in Berlin und Brandenburg regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden, doch an dem Vorhaben mehrt sich Kritik. Die einen sehen Kinderrechte verletzt, die anderen fordern zusätzliches Personal.

In Berlin und in Brandenburg soll jeder Schüler ab Montag zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Die GEW begrüße die verpflichtenden Tests prinzipiell, halte aber unterstützende Maßnahmen für notwendig. "Gerade Grundschulkinder brauchen bei der Durchführung der Tests viel Hilfe. Es fängt beim Öffnen der Stäbchentasche und der Selbsttests und beim Verschließen der Röhren an", sagte Erdmann. Oft müssten die Test-Kits außerdem noch umgepackt werden, weil Komponenten nicht zueinander passten.

Die Corona-Testpflicht für Schüler in Berlin und Brandenburg stößt kurz vor ihrem Inkrafttreten auf heftige Kritik. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Berlin (GEW) kritisierte, es gebe keine klaren Vorgaben, wie die Testungen durchgeführt werden sollten. "Das verunsichert in dieser angespannten Situation die Kolleginnen und Kollegen zusätzlich", bemängelte der GEW-Vorsitzende, Tom Erdmann am Mittwoch.

Außerdem werde die ohnehin kurze Unterrichtszeit durch die Tests in der Schule weiter verkürzt. Es sei stattdessen sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler vor dem Betreten der Schule zu testen. Sollte es Tests in der Schule geben, müssten separate Räumlichkeiten, der Schutz der Privatsphäre und enge pädagogische Begleitung gewährleistet sein, forderte der Kinderschutzbund.

Kritik an der Testpflicht kam auch vom Kinderschutzbund Berlin "Grundsätzlich ist die Testpflicht für Kinder an Berliner Schulen zu begrüßen", teilte Christian Neumann von dem Verband am Mittwoch mit. Das Testkonzept sei jedoch nicht durchdacht und lasse viele Fragen unbeantwortet.

Der Brandenburger Landesschulbeirat (LSB) hatte sich bereits am Dienstagabend gegen die von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) geplanten Testungen in Schulen ausgesprochen. Der Beirat lehne das Testkonzept für die in Schulen Tätigen ab und erwarte ein Konzept für die Testung aller an Schulen Beteiligten im ausschließlich häuslichen Umfeld, heißt es in einem am Dienstagabend veröffentlichten Schreiben des Gremiums.

Der LSB schreibt darin, dass dafür Personal in Schutzkleidung und eine Anleitung für die Durchführung der Tests erforderlich wären. "Wir gehen davon aus, dass sich keine Lehrerinnen oder Lehrer dazu bereiterklären, Kinder in der Schule zu testen", heißt es in dem Schreiben. Zudem argumentiert der Beirat, dass nur zwei Tests pro Woche ohnehin keine ausreichende Sicherheit böten.