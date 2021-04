Nancy Richter Schönewalde Donnerstag, 01.04.2021 | 17:08 Uhr

Dann besorgt die richtigen Test, dann teste ich mein Kind früh bevor er zur Schule geht..... Wobei ich eigentlich auch nicht so richtig überzeugt bin, ob diese Test überhaupt so Sicher sind.... Mein Kind ist seit November zu Hause und es tut mir in der Seele weh, aber was soll man machen wenn er Risikopatient ist. Außerdem habe ich erfahren, daß er momentan in der Schule nichts verpasst da nicht viele Kinder anwesend sind.