Präzisierung der Corona-Regeln - Senat will Betreibern von Weihnachtsmärkten Klarheit verschaffen

Bild: imago images/Emmanuele Contini

26.10.21 | 06:04 Uhr

2G oder 3G? Viele Betreiber von Weihnachtsmärkten in Berlin tun sich wenige Wochen vor dem Saisonstart schwer mit der Planung und Vorbereitung. Der Senat will an diesem Dienstag beim entsprechenden Regelwerk nachbessern.

Der Berliner Senat berät am Dienstag darüber, wie den Betreibern von Weihnachtsmärkten geholfen werden kann. Geplant ist eine Änderung der Infektionsschutzverordnung, die mehr Planungssicherheit möglich machen soll.



Bisher gibt es keine eigene Passage zu den Weihnachtsmärkten. Nachdem das Thema bereits bei der Sitzung am vergangenen Dienstag besprochen wurde, soll nun auch ein Beschluss fallen.

Auch Märkte ohne Zugangskontrollen?

Die Wirtschaftsverwaltung hat vorgeschlagen, dass die Markt-Betreiber selbst entscheiden können, ob bei ihrem Weihnachtsmarkt 2G- oder 3G-Bedingungen gelten sollen. Bei 3G haben auch negativ Getestete Zutritt. Bei der 2G-Regelung ist der Zutritt nur Geimpften oder Genesenen erlaubt, dafür entfallen dann Maskenpflicht und Abstandsregeln.



"Auch Weihnachtsmärkte ohne Zugangskontrollen sollen möglich sein, dann gilt - wie zum Beispiel auf Wochenmärkten - die Maskenpflicht, und wie auf Jahrmärkten müssen Fahrgeschäfte mit Innenbereichen bei ihren Kunden die 3G-Voraussetzungen verlangen und prüfen", sagte ein Behördensprecher.



Drei Betreiber haben sich schon für 2G entschieden

Einige große Weihnachtsmärkte haben sich schon auf die 2G-Regel festgelegt, darunter jene vor dem Roten Rathaus, auf dem Gendarmenmarkt und in der Zitadelle in Spandau. Die 3G-Regel soll u.a. auf dem Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei und auch in der "Winterwelt" am Potsdamer Platz gelten, die bereits Ende Oktober beginnt.



Für den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz deutete der ausrichtende Berliner Schaustellerverband ebenfalls an, die 3G-Regelung anzuwenden. Eine Entscheidung steht hier aber genauso noch aus wie beim Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz.

Charlottenburger Weihnachtsmarkt fällt aus

Die großen Weihnachtsmärkte eröffnen am 22. November. Im vergangenen Jahr mussten die meisten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Der Weihnachtsmarkt vor dem Charlottenburger Schloss fällt auch in diesem Jahr wieder aus. Es führe kein Weg an einer Absage vorbei, teilten die Veranstalter bereits Anfang Oktober mit.



Sie verwiesen auf die Infektionsschutzverordnung des Landes. Die gestattet unter anderem keinen Alkoholverkauf auf Grünanlagen; als solche gelte auch der Marktbereich vor dem Schloss. Hemmnisse seien auch die Maskenpflicht und die Höchstzahl von 2.000 Gästen bei Anwendung der 3G-Regel. Sendung: Inforadio, 26.10.2021, 7 Uhr