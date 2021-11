Im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen fordert die Berliner SPD-Landeschefin Franziska Giffey, dass Beschäftigte angeben müssen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Es müsse ein auf Bundesebene klar definiertes Auskunftsrecht für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber geben, sagte Giffey am Montag im Inforadio vom rbb: "Jede Gaststätte, in die Sie kommen, fordert von Ihnen den Impfnachweis. Und die Arbeitgeber durften das bisher nicht. Das muss sich ändern."

In Schulen und Einrichtungen gebe es klare Kontrollen, das müsse "auch im Arbeitsleben umgesetzt werden". An Arbeitsplätzen bestehe eine sehr hohe Ansteckungsgefahr , wenn nicht klar sei, ob die Mitarbeiter geimpft sind oder nicht. Nur mit dieser Information könnten Arbeitgeber Schutzmaßnahmen umsetzen, so Giffey.

Der Amtsarzt im Bezirk Berlin-Reinickendorf, Patrik Larscheid, sagte am Montagmorgen im rbb, er gehe davon aus, dass sich die Corona-Situation durch die 2G-Regelung nicht grundsätzlich ändern werde. Bekämpft werden könne die Pandemie lediglich durch Impfungen, sagte Larscheid. Die seit Montag geltenden Maßnahmen dienten dazu, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Amtsarzt sagte, er könne nur hoffen, dass die Einhaltung der Regeln an den Türen von Theatern, Kneipen und Restaurants kontrolliert werde. Das sei auch eine Frage der politischen Reife: "Ich habe schon noch Hoffnung. Die Vernünftigen werden's hinkriegen." Larscheid appellierte in diesem Zusammenhang auch an positiv Gestestete, ihre Kontakte selbst zu warnen. Die Gesundheitsämter könnten die Nachverfolgung nicht mehr schnell genug leisten. Damit solle nicht Verantwortung auf die Bürger abgeladen werden, betonte Larscheid. Die Situation sei aber nur beherrschbar, wenn alle zusammenarbeiten.

Angesichts gestiegener Infektionszahlen gelten seit Montag in Berlin und Brandenburg strengere Regeln für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. An vielen Stellen greift dann die 2G-Regel - das bedeutet, dass beispielsweise in Restaurants, Museen und Kinos nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt haben.

Ein negativer Schnelltest allein reicht nicht mehr aus, wie es bei der sogenannten 3G-Regel der Fall wäre. Darauf hatten sich die Landesregierungen beider Länder vergangene Woche jeweils geeinigt. Auf die Verhängung eines erneuten Lockdowns wurde bislang verzichtet.

Die Berliner Gesundheitsverwaltung meldete am Montag einen Anstieg der Corona-Neuinfektionen um 147 Fälle. Unklar ist allerdings, was hinter dieser vergleichsweise niedrigen Zahl steckt. In der vergangenen Woche hatte der Wert etwa zehnmal so hoch gelegen. In der Vergangenheit waren ähnliche Abweichungen unter anderem durch verzögerte Datenübermittlungen der Gesundheitsämter an die Senatsverwaltung für Gesundheit zustande gekommen.