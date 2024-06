Stichwahl um Bürgermeisterposten in Mittenwalde angesetzt

Bei der Wahl um das Bürgermeisteramt in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) konnte sich Feuerwehrbeamter Dirk Knuth (BfB/BVB/Freie Wähler) mit 45,4 Prozent gegen Amtsinhaberin Maja Buße von der CDU durchsetzen. Sie kam auf 24,6 Prozent [Wahlergebnis Mittenwalde]. Wer von den beiden Bürgermeister wird, entscheidet sich in einer Stichwahl. Diese findet am 30. Juni statt.

Auf dem dritten Platz kam Daniel Müller (parteilos) mit 22,2 Prozent. Die Kandidatin von "Gemeinsame Werte Schaffen", einer Abspaltung der SPD-Fraktion der Stadtverordneten-Versammlung, erhielt 7,8 Prozent der Stimmen.