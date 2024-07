Radklassiker Oderrundfahrt startet in Frankfurt (Oder)

Do 11.07.24 | 13:48 Uhr | Von Michael Lietz

Mit einem Teilnehmerrekord startet am Donnerstag die 43. Auflage der internationalen Oderrundfahrt. Nicht unwahrscheinlich, dass diesmal jemand aus den Niederlanden das Rennen macht: Acht Teams aus dem Nachbarland sind am Start. Von Michael Lietz

Mit den ganz großen Rennen von Flandern-Rundfahrt bis Tour de France können die Veranstalter vom Frankfurter Radsportclub (FRC) nicht mithalten. Doch mit der Lizenz-Rennsport-Klasse Elite bei den Frauen/Juniorinnen und Männern gehen bei der Oderrundfahrt die Profis von morgen an den Start, so das Versprechen der Organisatoren.

Die 43. internationale Oderrundfahrt beginnt mit ihrer ersten Etappe am Donnerstagnachmittag in Frankfurt (Oder). Gemeldet haben sich für die 43. Tour 23 Männer- und 18 Frauenteams, darunter allein acht Mannschaften aus den Niederlanden. Insgesamt werden etwa 240 Sportler und Sportlerinnen erwartet.

Die Oderrundfahrt startete 1955 zum ersten Mal und wurde, mit einigen Ausnahmen, bis 1993 gefahren. 1989 gewann Dan Radkte die Tour. Er war es auch, der dem Radklassiker 2011 wieder Leben einhauchte. Gefahren werden in diesem Jahr insgesamt vier Etappen mit einer Länge von 320 Kilometern bei den Frauen und 478 Kilometern bei den Männern.

Radtke hat selbst eine erfolgreiche Radsportkarriere hingelegt. Der 60-jährige gebürtige Fürstenwalder startete für den ASK Vorwärts Frankfurt (Oder). Er war unter anderem 1981 Junioren-Weltmeister im Mannschaftszeitfahren, 1986 Teilnehmer der Friedensfahrt und 1989 selbst Starter bei der Oderrundfahrt.

FRC-Geschäftsführer Dan Radtke zeigt sich erfreut über den "Teilnehmerrekord". Er bezeichnet sich selbst als "Dirigent der Rundfahrt". Etwa 30 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um Aufgaben rund um die Tour. Das reicht von der Betreuung der Teams über den Aufbau von Start und Ziel bis hin zur Streckenabsperrung. "Das Team ist eingespielt, wir können uns aufeinander verlassen. Das macht die Arbeit einfacher", so der Geschäftsführer.

Gestartet wird mit dem Großen Preis von Frankfurt, einem Rundenrennen, bei dem die Männer insgesamt 40-mal den Rosa-Luxemburg-Berg erklimmen müssen. Am Freitag geht es auf die gefürchtete Rundstrecke Podelzig/Wuhden. Jede Runde geht es am Rand des Oderbruchs über eine Kopfsteinpflaster-Straße mit 16-prozentiger Steigung, an deren Ende eine 180-Grad-Kurve auf das Fahrerfeld wartet.

"Interessant wird es, wenn es regnet. Dann kommen die Ersten noch um die Kurve, alle anderen müssen absteigen", erzählt Radtke. Am Samstag geht es dann in die Thälmannsiedlung zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt. Die mit 162 Kilometern längste Strecke (108 Kilometer für die Frauen) ist zwar komplett flach, zu schaffen macht den Fahrerinnen und Fahrern allerdings ein tückischer Seitenwind. "Und der weht dort unten eigentlich immer", sagt der erfahrene Radsportler Radtke.

Die 43. Oderrundfahrt endet am Sonntag mit dem großen Preis von Seelow über noch einmal 108 Kilometern (Frauen 72 km). Die Stadt Seelow ist sehr engagiert und hat eine Schulmeisterschaft organisiert, die zwischen den Rennen der Elitefahrerinnen und -fahrer ausgetragen wird.