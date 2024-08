"Unser Dank gilt Rocco Teichmann und Bernd Nehrig für ihren großen Einsatz und ihre Arbeit für Viktoria Berlin in den zurückliegenden Jahren, auf die wir nun in der neuen Konstellation aufbauen und gemeinsam voller Leidenschaft anpacken werden, um den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln", sagt Zeljko Karajica.

Teichmann arbeitet seit 2016 bei den Lichterfeldern. Nach seiner aktiven Karriere war er zunächst sportlicher Leiter beim Berliner AK, wechselte dann zu Viktoria. Seit 2023 war er Geschäftsführer.