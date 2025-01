Die Berlin Thunder sind knapp vier Monate vor dem Saisonstart in der European League of Football wieder auf Trainersuche. Wie der Verein am Samstag in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird der US-Amerikaner Dean Cokinos die Mannschaft Mitte Mai nun doch nicht in die neue Spielzeit führen.

Eigentlich sollte Cokinos, der bereits viel Erfahrung im europäischen Football hat und 2019 unter anderem Defensiv-Koordinator bei den Berlin Rebels war, eine Schlüsselrolle in den ambitionierten Zukunftsplänen der Berlin Thunder einnehmen. Stattdessen kehrt der 56-Jährige nun nach nur einem guten Monat bei den Berlinern in die USA zurück, "aus privaten, persönlichen Gründen", wie es von Seiten der Thunder heißt. Der Klub drückt in seiner Mitteilung sowohl Verständnis als auch Bedauern über die Entscheidung des US-Amerikaners aus. Schließlich habe Cokinos "in einer entscheidenden Phase bleibende Spuren" im Klub hinterlassen.

Cokinos wolle die Thunder nun zumindest als "Kontaktperson in den USA" weiterhin unterstützen. Wer sein Nachfolger als Head Coach der Berliner wird, steht unterdessen noch nicht fest. Allerdings bekräftigen die Thunder am Samstag, dass die Suche intensiv und aussichtsreich vorangetrieben werde: "Wir befinden uns aktuell in finalen Gesprächen mit einem vielversprechenden Kandidaten, der über eine beeindruckende Erfolgsbilanz und die notwendige Expertise verfügt, um unser Team voranzubringen."