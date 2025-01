Die Abrissarbeiten am Jahnstadion dürfen fortgesetzt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden und damit eine frühere Entscheidung geändert. Damit war ein entsprechender Antrag der Senatsbauverwaltung teilweise erfolgreich, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Der Senat kündigte schnell weitere Maßnahmen zum besseren Schutz des Spatzes an - und überzeugte das Gericht. Die Senatsverwaltung habe durch zusätzliche Maßnahmen ihres Ausgleichskonzepts die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ersatzbrutstätten angenommen werden, begründeten die Richter.

So seien Ende November zusätzlich zu den acht temporären Ersatzniststätten fünf dauerhafte Sperlingshäuser aufgestellt worden. Durch ein Monitoring werde zudem sichergestellt, dass die - in der vergangenen Brutperiode bereits durch den Spatz genutzten - temporären Niststätten so lange erhalten blieben, bis die Annahme der Sperlingshäuser gesichert sei.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.