Bei Mercedes am Standort Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ist weiterhin unklar, was im Werk nach dem Jahr 2030 produziert wird. Das hat Tobias Kunzmann von der Gewerkschaft IG Metall in Ludwigsfelde dem rbb am Donnerstag gesagt.

Bis 2030 gibt es Beschäftigungsschutz für die etwa 1.800 Mitarbeiter, so lange werden in der Fabrik noch Fahrzeuge des Modells "Sprinter" produziert. Diese Auskunft habe der Betriebsrat in der Konzernzentrale bekommen, so die Gewerkschaft IG Metall. Doch das Nachfolgemodell soll in Polen produziert werden.