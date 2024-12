Michael Mittermeier eröffnet im März neue Comedy-Bühne in Berlin

Der Comedian Michael Mittermaier und der Veranstalter "Live Nation" eröffnen im März kommenden Jahres eine neue Comedy-Bühne in Berlin-Mitte. Der Punch Line Club Berlin solle im Untergeschoss des Theaters am Potsdamer Platz sein neues Quartier beziehen, teilte der künftige Betreiber "Live Nation" am Montag mit. Vorstandschef von "Live-Nation" ist der Konzertveranstalter Marek Lieberberg.

Das neue Comedy-Theater Im ehemaligen Club-Theater Berlin soll insgesamt 853 Zuschauern Platz bieten, als Kurator wird Michael Mittermeier fungieren, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Ab März sollen am Potsdamer Platz deutschsprachige und internationale Stand-up-Stars ihre Programme präsentieren. Zu den ersten Comedystars der Eröffnungsphase ab März 2025 zählen den Angaben zufolge Celeste Barber, Morgan Jay, Fabi Rommel, Phil Rosenthal und Two Jews.

Michael Mittermeier sei von der neuen Location in Berlin begeistert, teilte der Betreiber weiter mit "Dieser Raum hat eine in Deutschland einzigartige Ausstrahlung auf internationalem Niveau. Hier fühlen sich Künstler und Zuschauer gleichermaßen wohl", wird Mittermeier zititert. "Beste Voraussetzungen also für lustige, unterhaltsame Stunden. Mich wird man hier definitiv öfter sehen, sowohl vor als auch auf der Bühne."