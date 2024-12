In der ersten Konzerthälfte betritt der Starpianist Daniil Trifonov die Bühne, um Brahms zweites Klavierkonzert zu spielen. Danach präsentieren die Philharmoniker unter Petrenko ihre ganz eigene Version des "Tanzes ins neue Jahr": In Richard Strauss' zweiter Walzerfolge aus "Der Rosenkavalier" klingt fast ein kleines Augenzwinkern in Richtung des Wiener Neujahrskonzerts an. Darauf folgt Salomes Tanz aus der gleichnamigen Oper, ein düsterer Gegensatz zum heiteren Walzer.

Die Berliner Philharmoniker spielen am Dienstagnachmittag ein Silvesterkonzert in der Philharmonie. Der rbb überträgt das Konzert unter der Leitung des Dirigenten Kirill Petrenko live auf Radio3 ab 17:30 Uhr. Der TV-Sender Arte überträgt das ausverkaufte Konzert im Fernsehen und im Livestream [arte.tv] , auch die Philharmoniker zeigen das Konzert live im Internet [digitalconcerthall.com] .

Das erste Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker fand am 31. Dezember 1977 statt. Dieses Konzert wurde noch von Herbert von Karajan geleitet und markierte den Beginn einer Tradition, die sich seither zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Berlin entwickelt hat. Seitdem wird das Silvesterkonzert jährlich veranstaltet und seit Jahren auch in Kinos im ganzen Land übertragen. In diesem Jahr sind es mehr als 250 Kinos in Deutschland und Europa.

In Berlin und Brandenburg sind mehrere Kinos beteiligt, die diese Übertragung anbieten. Zu den teilnehmenden Kinos gehören unter anderen das Union in Friedrichshagen, der Cubix-Filmpalast, die Cinestar-Standorte Treptower Park, Tegel, Hellersdorf und Frankfurt (Oder) sowie die Cineplex-Kinos Spandau, Titania (Friedenau), Alhambra (Wedding) und Potsdam, das Cinemaxx Berlin und das UCI Luxe Berlin, ferner der Zoo-Palast und das Weltspiegel-Kino in Cottbus. Alle teilnehmenden Kinos finden Sie hier [berliner-philharmoniker.de].