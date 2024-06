Der Bus aus Polen mit 59 Menschen an Bord war nach ersten Erkenntnissen von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte laut Polizei mit der Mittelschutzplanke und einem Verkehrsschild. Sämtliche Scheiben der linken Seite des Busses wurden durch den Aufprall beschädigt.

Am frühen Morgen dann sei ein Ersatzbus an der Unfallstelle zum Abtransport der dort wartenden Passagiere eingetroffen, teilte die Polizei mit. Unklar sei, was mit dem verunglückten Reisebus passiert. "Ich kann jetzt noch nicht sagen, inwiefern der Bus fahrbereit ist und weggefahren werden kann oder ob der tatsächlich komplett geborgen werden muss", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. "Wir haben einen Gesamtschaden von über 100.000 Euro."