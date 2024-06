Rollatoren-Kette setzt in Eberswalde Zeichen für Akzeptanz und Hilfe

Ermöglicht wurde die Rollstuhlrampe vom Verein "Respekt statt Mitleid" aus Altlandsberg (Märkisch-Oderland). Ziel des Vereins sei es, Strukturen zu schaffen, die es jedem Menschen – auch Menschen mit Behinderung sowie Senioren – ermöglichen, von Anfang an ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein. Für die Rollstuhlrampe habe der Verein rund 180.000 Euro an Spenden gesammelt, berichtet Vereinsmitglied Roland Pravida. Die Freude über die offizielle Einweihnung war daher groß: "Wir sind extrem glücklich, weil wir gesehen haben, die ersten sind hier mit dem Rollstuhl runter gefahren. Jetzt hat man tatsächlich einen Ort für alle."

Einer der ersten Badegäste war Bernd Müller. Wegen einer Diabeteserkrankung sitzt der 75-Jährige im Rollstuhl. Die neue Rampe erfreue ihn, sagt er: "Ich komme runter, ich komme hoch, man bleibt nicht stecken." Nun freue er sich, auch das Baden ausprobieren zu können: "Und vor allen Dingen wollen wir ja mal probieren, ob ich ins Wasser komme. Die haben ja so einen Wagen und das ist einmalig", sagt er und wirkt begeistert.

Mithilfe eines Strandbuggys soll er und auch andere in Zukunft die Möglichkeit haben, nicht nur den Strand genießen zu können sondern auch das Schwimmen im See. Das gelbe Gefährt ist mit kleinen Schwimmbojen ausgestattet und kann durch flaches Wasser gezogen werden. Einmalig in Brandenburg, heißt es vom Verein.