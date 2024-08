KingPeanut Freitag, 09.08.2024 | 22:06 Uhr

Danke für den Link! Sehr spannende Quelle und sehr gut beschrieben.

Allerdings könnte der Anteil der Blaualgen in den Berliner Gewässern doch von der Temperatur abhängen wenn ich die Quelle richtig verstehe. Es gibt ja drei Arten und es wäre dann Art Nr. 3:

„ Erstens: Oberflächenblüten, die bei kalten Wassertemperaturen initiiert werden und andauern.

Zweitens: Cyanobakterienblüten, die in der sogenannten Sprungschicht entstehen, wo zwei Wasserschichten mit starkem Temperaturgefälle übereinanderliegen und die durch physikalische Prozesse an die Oberfläche gebracht werden.

Und drittens: Algenblüten, die bei wärmeren Temperaturen beginnen und bei kalten Temperaturen anhalten.“