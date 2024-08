Ein Autofahrer in Ostprignitz-Ruppin ist am Mittwochabend mit einem 400-PS-starken Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Auch ein von der Polizei eingesetztes Nagelband an der Ausfahrt Neuruppin konnte ihn zunächst nicht stoppen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beamte wollten den 45-jährigen Audi-Fahrer gegen 21:30 Uhr auf der Bundesstraße 189 bei Heiligengrabe kontrollieren. Doch der Fahrer ignorierte die Signale der Polizei, schaltete das Licht aus und flüchtete in hohem Tempo. Die Polizisten verloren ihn zunächst aus dem Blick.

Die Autobahnpolizei entdeckte ihn dann auf der A24 in Richtung Berlin. Dort war das Auto in Schlangenlinien unterwegs. Die Polizei legte an der Ausfahrt Neuruppin einen sogenannten "Stop-Stick" aus, der mit Nägeln gefüllt ist. Anders als die früher gebräuchlichen Nagelbänder durchstechen die Nägel die Reifen eines Fahrzeugs zwecks Sicherheit so, dass die Luft langsam und kontrolliert entweicht - und die Reifen nicht plötzlich platzen.

Der Audi-Fahrer aber setzte auch mit zwei platten Reifen seine Flucht fort. Erst als zwei Streifenwagen aufgeschlossen hatten, konnte er auf einen Parkplatz geleitet werden. Wie sich herausstellte, war der Fahrer alkoholisiert - ein Test ergab mehr als 2 Promille.