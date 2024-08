Frau in Wien getötet - Ehemann am Flughafen BER gefasst

Kurz nach dem Auffinden einer getöteten Frau in Wien ist ihr Ehemann auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) festgenommen worden. Wie die Wiener Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 31-Jährige am Donnerstagabend von Berliner Beamten festgenommen.

Laut österreichischer Polizei gilt der Mann als Hauptverdächtiger. Seine 29-jährige Ehefrau war leblos in der gemeinsamen Wohnung in der österreichischen Hauptstadt gefunden worden. Zuvor hatten besorgte Verwandte der Frau die Polizei kontaktiert und von einem Streit berichtet.