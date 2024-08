In Brandenburger Gewässern kam es nach Angaben der Potsdamer Wasserschutzpolizei in den letzten Tagen zu auffällig vielen Bootsunfällen. Verletzte soll es nicht gegeben haben, aber hohe Sachschäden.

In Brandenburg an der Havel rammte am Freitag ein Passagierschiff einen Steg und zwei Sportboote, nachdem ihm der Motor ausgefallen war. Laut Polizei entstand dabei ein erheblicher Sachschaden. Auf der Unteren-Havel-Wasserstraße in Potsdam übersah der Fahrer eines Kajütbootes ein Passagierschiff und rammte es, auch hier blieb es bei einem Sachschaden.

Im Plauer See (Brandenburg an der Havel) und im Großen Zernsee (Potsdam) fuhren sich Motorboote auf Sandbänken fest. In beiden Fällen kannten sich die Fahrer offenbar nicht ausreichend auf den Strecken aus. In Potsdam übersah eine Frau am Samstag mit einem gemieteten Hausfloß eine sogenannte Fahrwassertonne. Diese verkeilte sich im Rumpf des Floßes, sodass die Wasserschutzpolizei das gesamte Gespann ans Ufer schleppen musste, hieß es.